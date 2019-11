Montella VS Maran, la sfida è a centrocampo: Pulgar e Castrovilli contro l’artiglieria rossoblu

Non si sbagli a definirla una sfida tranquilla. Cagliari-Fiorentina è una gara che mette di fronte una delle squadre più ambiziose e sorprendenti del campionato e una che sta studiando per stupire. Una vera e propria battaglia, che Maran e Montella si giocheranno nella zona centrale del campo. Su La Repubblica troviamo questa mattina un’attenta analisi dei due scacchieri: i rossoblu sfruttano il 3-5-2 a meraviglia grazie all’imbarazzo della scelta che ha il tecnico, con Nandez, Cigarini e Rog più le alternative Castro e Ionita, senza dimenticare un Nainggolan (in estate trattato anche proprio dalla Fiorentina) in grado di fare alla grande la versione trequartista. Una grande abbondanza che si contrappone alle certezze viola, che forse non permettono tutta questa scelta ma sono di sicura affidabilità, quasi come una filastrocca: Badelj, Pulgar, Castrovilli.E sia che la Fiorentina giochi con il 4-3-3 o con il 3-5-2 una cosa è certa: saranno loro a dettare i tempi della manovra.