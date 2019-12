Montella sotto esame, l’ora della verità per la Fiorentina

Le parole al miele di Commisso hanno confermato e dato ampia fiducia a Vincenzo Montella, ma l’ex Roma resta comunque sotto esame. La pesante serie negativa accumulata in campionato, e la pessima posizione di classifica non possono essere ignorate. Serve una svolta sotto il piano del gioco e dei risultati. Come riportato da Il Corriere Dello Sport-Stadio, il calendario non sarà d’aiuto. Torino, Inter e Roma saranno le prossime avversarie, tre squadra allestite per l’Europa con un organico temibile a disposizione. Certamente la più abbordabile sarà la sfida di oggi, in programma alle 15:00 contro i granata. Importanti assenze da entrambi i lati condizioneranno la partita, che risulterà fondamentale per Montella tanto quanto per Mazzarri. L’aeroplanino, in carriera, non ha mai perso contro il Torino, ma un pareggio gli è costato la panchina del Milan il 27 novembre del 2017.