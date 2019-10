Montella si è affezionato ai suoi undici. A Brescia non si cambia formazione

La Fiorentina di Montella nelle ultime giornate ha ottenuti risultati e punti importanti tanto che il tecnico viola non sembra assolutamente intenzionato a cambiare formazione. Da quello che filtra in casa Fiorentina e come riporta Il Corriere dello Sport Stadio, anche per la trasferta di Brescia di lunedì sera la squadra viola si dovrebbe presentare con gli stessi undici titolari e lo stesso assetto tattico con l’incognita Benassi, pronto a subentrare a centrocampo.