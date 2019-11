Montella sfida l’Entella pensando al Verona: tra osservati speciali e qualche esperimento

Oggi alle 15 la Fiorentina sfida la Virtus Entella in amichevole al Franchi e per Montella sarà l’occasione per provare qualche soluzione, soprattutto a centrocampo, in vista del Verona. Contro gli scaligeri mancheranno gli squalificati Pulgar e Castrovilli, dunque spazio a Benassi e… Boateng. Dovrebbe essere proprio il tedesco naturalizzato ghanese a prendere il porto del fresco debuttante in nazionale azzurra. Scalpita Zurkowski, mentre Cristoforo spera nel debutto stagionale. Sotto la lente anche Eysseric e Montiel. Lo scrive La Nazione.