Montella riflette sull’impiego di Chiesa e Badelj: quattro i nomi in corsa per sostituirli

Se alla fine ci dovesse essere qualche ulteriore scrupolo nei confronti di Chiesa e Badelj, si legge sull’edizione di oggi di Repubblica Firenze, ecco che le soluzioni sembrano già pronte. A centrocampo, senza il croato, potrebbe essere l’occasione buona per Benassi di tornare tra i titolari, con lo spostamento di Pulgar in mezzo a fare il regista. Qualche soluzione in più per Montella invece se alla fine scegliesse di far riposare Chiesa: le opzioni portano a Sottil, giovane ma già utilizzato dall’allenatore viola, Ghezzal, più esperto, ma con appena quattordici minuti nel campionato italiano. Più difficile l’utilizzo di Boateng, che costringerebbe un cambiamento anche negli schemi dell’allenatore.