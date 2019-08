Montella: “Ribery grande colpo, è nel posto giusto. Chiesa? Anno fondamentale. Commisso e i Della Valle…”

Lunga intervista al Corriere Fiorentino dell’allenatore viola Vincenzo Montella. Alcuni passaggi:

Ribery? Grande colpo della società. Credo, e lo vedremo, che sia ancora integro per giocare a certi livelli. Ha grande voglia, si è messo in gioco qui, ci sono le premesse perché essere la persona giusta e il calciatore giusto nel posto giusto. Chiesa? Per lui sarà un anno fondamentale perché come tutti i grandi calciatori ha bisogno di migliorarsi. Deve fare di più nell’armonia della squadra sicuramente, e di completarsi pur avendo qualità fenomenali