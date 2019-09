Quanta abbondanza per Vincenzo Montella, forse pure troppa. Il mercato ha lasciato al tecnico viola una rosa ampia, di una trentina di calciatori, non facilmente gestibile ma in grado di offrire molte soluzioni tattiche interessanti. Questa mattina il Corriere Dello Sport ha sfogliato la margherita dei possibili dettami per la Fiorentina 2019/’20:

4-3-3 : soluzione classica con Milenkovic e Pezzella centrali davanti a Dragowski e sulle fasce pronti Lirola e Venuti da un lato con Ranieri, Terzic e, ovviamente Caceres e Dalbert appena arrivati. A centrocampo la coperta è più corta: Badelj-Pulgar è una coppia che sembra poter funzionare, magari con Castrovilli insieme a loro. E non ci dimentichiamo di Cristoforo, Montiel, Dabo ed Eysseric. Davanti, inamovibile Chiesa con un Ghezzal che ha dato buone impressioni alla prima senza dimenticare Ribery, Sottil e tutti gli altri. Occhio all’attacco: oltre al falso Boateng, c’è Vlahovic ed è arrivato Pedro.

3-5-2: fattibile come uomini, meno come esperienza. Milenkovic spostato a destra, Pezzella centrale e Caceres a sinistra in retroguardia, ruolo che l'ex Lazio e Juve sa interpretare molto bene. Anche in questo caso il centrocampo è la zona di campo più delicata, con la possibilità di vedere Boateng più arretrato rispetto al suo ruolo attuale e i soliti Pulgar, Badelj e Castrovilli a scalpitare. Tanta spinta sulle fasce, con due esterni bassi come Lirola e Dalbert che a tutta fascia possono dare il meglio e (ovviamente) gli esterni alti con Chiesa in prima linea. Una batteria importante per rifornire le due scommesse viola della stagione Pedro e Vlahovic.