Montella prepara il lunch match con l’Udinese e cambia gli orari degli allenamenti

La Fiorentina prepara la gara di domenica alle 12.30 contro l’Udinese da fin da oggi Vincenzo Montella inizierà le sedute di lavoro a partire dalle 11.30. Questo il metodo scelto per abituare il fisico dei giocatori ad essere pronto per sostenere la prestazione in un orario atipico e diverso dal solo. Ma non solo, perché domani e sabato la squadra effettuerà un brunch alle 9.30, tre ore prima del calcio d’inizio, così da poter concludere la digestione e avere energie per giocare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.