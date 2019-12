Secondo Stadio in edicola oggi Montella ha una strada obbligata: appoggiarsi completamente sulle spalle del suo giocatore più talentoso: Federico Chiesa. Non ci sono alternative, solo Chiesa può dare una spinta alla squadra, solo lui può trascinarla oltre la linea d’ombra, al di là delle posizioni a rischio della classifica. Deve sperare che il giovane talento abbia la forza e la condizione fisica per caricarsi sulle spalle il “fardello” di questo gruppo caduto in confusione. Federico deve assolutamente assumersi l’onere della battaglia. Senza voler fare tutto da solo, anzi fidarsi dei compagni e aiutarli a ritrovare quello che sembra perso. Lo farà?