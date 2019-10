Montella pensa a Benassi per vivacizzare il centrocampo

Vincenzo Montella ha in testa qualche cambiamento per la gara della Lazio, visto che nelle ultime sei giornate di campionato ha schierato sempre gli stessi titolari. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico viola starebbe seriamente pensando di inserire in mediana Marco Benassi, centrocampista dotato di ottimo inserimento, per vivacizzare la mediana e creare qualche problema in più alla difesa della Lazio.