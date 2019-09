Montella l’alchimista, non vuole ingabbiare la squadra nel 3-5-2. E aspetta Pedro

La Fiorentina si gode Ribery e Chiesa, che da quando è arrivato il cambio di modulo sono diventati devastanti. Adesso però, considerando che ci sono altri tre centravanti (Boateng, Vlahovic e Pedro) e due esterni (Sottil e Ghezzal) come riuscirà Montella a conciliare tutti gli attaccanti a sua disposizione? Il sistema di gioco più equilibrato, scrive La Nazione, si è rivelato il 3-5-2, ma Montella non vuole avere una gabbia tattica fissa. E soprattutto vuole offrire a tutti, o quasi, la possibilità di mettersi in vetrina. In attesa di capire quale potrà essere in contributo di Pedro, Montella dovrà dimostrarsi comunque un ottimo alchimista.