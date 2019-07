Montella, la stagione della verità. Pazienza e attesa, è un Aeroplanino tutto nuovo

Vincenzo Montella ha sviluppato pazienza, e se in passato le sue risposte hanno sollevato malumori, oggi le domande provocatorie gli scivolano addosso. Come scrive il Corriere Fiorentino, l’unico appunto riguarda la partecipazione all’ICC, visto che fin dal ritiro ha spiegato che se fosse stato per lui sarebbe restato in Val di Fassa, ma che ha capito l’operazione commerciale della società.

E’ stato bello potersi allenare in strutture universitarie di qualità e l’aver tastato con mano l’ambiente di New York: Montella ha accettato tutto, nonostante nella tournée il riposo abbia avuto pochissimo spazio. E se sarebbe spesso potuto inciampare in domande di mercato, è stato il primo a predicare calma e ottimismo. Anche senza nuovi acquisti si sono intravisti alcuni principi di gioco a lui cari: adesso però aspetta i rinforzi.