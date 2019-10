Montella-Inzaghi, la sfida nella sfida: tra idee, modulo e un risultato in comune

Montella e Inzaghi, il 3-5-2 e una partita a scacchi che si preannuncia davvero combattuta. Domenica sera al Franchi c’è la Lazio e una sfida nella sfida sarà anche quella tra i due allenatori, che seguono la stessa strada tattica e che praticano un calcio aggressivo e offensivo. Inzaghi è da tempo che va avanti su questo modulo, Montella lo ha modificato a cammino in corso. Dal 4-3-3 il tecnico viola è passato al 3-5-2, ma presto potrebbe anche tornare al passato. Tutto dipenderà da quando sarà pronto anche Pedro. Tra l’altro in questi ultimi quattro anni, proprio Inzaghi e Montella sono stati gli unici due tecnici a vincere qualcosa oltre ad Allegri. L’allenatore della Lazio una Supercoppa Italiana nel 2017 e la Coppa Italia nel maggio scorso contro l’Atalanta. Montella una Supercoppa quando era alla guida del Milan nel dicembre 2016. L’articolo completo è su Repubblica Firenze in edicola.