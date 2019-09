Montella, il comandante ultimo: in campionato non vince dal 2018. Il tempo c’è, ma…

Su Il Giornale si parla di Vincenzo Montella: “Nell’estate del 2014 era uno splendido quarantenne in carriera che per il secondo anno consecutivo aveva chiuso il campionato al quarto posto alla guida della Fiorentina. Ricevette una telefonata da Adriano Galliani: ti vuole Berlusconi. Della Valle non mollò e nulla se ne fece. Cinque anni dopo, sembrano una vita: in mezzo la Nazionale solo sfiorata, il Milan poi trovato, 3 esoneri, un anno fermo, 18 partite di campionato senza vincere, e adesso anche l’ultimo posto in classifica. Montella non vince in campionato dal 3 marzo del 2018 (vs il Bilbao, oggi primatista della Liga). Il tempo dovrebbe giocare per lui, ma è bene che Montella si metta anche un po’ di fretta: il ds Pradé lo difenderà sempre, ma Mr. Commisso non è venuto a Firenze per fare l’Ultimo e Montella sa bene che non è stato lui a volerlo, ma la precedente proprietà. Un film già visto, senza voglia alcuna di rivederlo”.