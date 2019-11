Montella: giù le mani dai giovani viola

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, Montella in conferenza stampa ha difeso la squadra, predicando pazienza e chiedendo fiducia. In particolare ha spiegato come gli under 23 gigliati stiano compiendo un percorso di crescita continuo e costante. Chiesa, definito generoso, viene coccolato e lodato per l’impegno nonostante la palla persa che ha poi portato al gol del Parma. In seguito un passaggio sulle punte, entrambe molto giovani e non ancora pronte ad arrivare in doppia cifra in Serie A , ma con un enorme potenziale. Montella si esprime anche sull’assenza di Ribery, spiegando quanto siano importanti le giocate individuali del francese nel corso di una partita chiusa come quella di ieri.