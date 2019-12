Montella, fiducia a tempo: se salta, ipotesi Prandelli. E poi due big come suggestioni

E’ una fiducia a tempo quella che Rocco Commisso ha concesso a Vincenzo Montella. Un po’ per scaramanzia, un po’ per vedere come andrà, tutto è rimandato a dopo la partita contro l’Inter. Se dovesse essere sollevato dall’incarico Montella, Il Corriere dello Sport propone il nome di Prandelli. In alternativa ci sarebbero la suggestione Spalletti o magari Emery, appena divorziato dall’Arsenal.