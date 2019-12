Montella e l’ostacolo Torino, serve un risultato positivo

Il futuro di Vincenzo Montella come allenatore della Fiorentina è appeso ad un filo. Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, molto dipenderà dall’esito della partita di Torino. Una vittoria può rilanciarlo, un pareggio può tenerlo a galla, ma una sconfitta lo affosserebbe completamente. Il calendario è spietato, le sfide proibitive contro Inter e Roma sono alla finestra. L’ipotesi traghettatore non affascina ne la dirigenza ne i tifosi, mentre i nomi più affascinanti non accettano panchine a stagione in corso, tantomeno ad inizio Dicembre. La squadra ha dei limiti strutturali e di esperienza ma l’allenatore è chiamato alla svolta, dopo una serie di risultati negativi la squadra ha la necessità di tornare a far punti in campionato.