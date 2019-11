Montella e i suoi problemi: i compiti del Mister per la sosta

Vincenzo Montella non è in discussione. Lo ha detto Pradè dopo il fischio finale di domenica, lo ha fatto intendere Commisso. Eppure l’Aeroplanino avrà il suo bel lavoro da fare durante la sosta, per provare a ripartire. Il Mister guarda il lato positivo sui social – non potrebbe essere altrimenti – ma ecco dove deve metter mano, secondo La Repubblica:

Pur senza 13 nazionali, prima di tutto c’è da sistemare la difesa, la peggiore fra le prime dodici del campionato con 19 gol subiti. L’equilibrio trovato a metà settembre pare essersi rotto. La gioventù è un alibi fino a un certo punto, perché non mancano i giocatori esperti, e perché saranno giovani, i giovani, ma hanno qualità da vendere. Poi c’è il problema legato a Ribery. Non direttamente, s’intende: quando il francese manca, i viola ne risentono terribilmente. Già Chiesa sta mancando nella sua figura di comprimario accanto a FR7, senza di lui sono emerse tutte le fragilità di un giocatore che Montella vorrebbe più concreto. E Badelj? Servirebbe quello migliore, che però si è visto troppo poco. Senza Pulgar e Castrovilli, alla ripresa, sono attese delle risposte.