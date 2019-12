Montella e Chiesa osservati speciali. L’ombra di Gattuso per il tecnico e la promessa del 25

Un campione ritrovato e un sorvegliato speciale. La Gazzetta dello Sport concentra il focus sui viola sui due personaggi in copertina: Federico Chiesa e Vincenzo Montella. Il n° 25 dopo l’infiammazione agli adduttori, si riprende il suo ruolo in campo e dentro il gruppo mentre l’allenatore da un paio di settimane vive con gli occhi puntati addosso della proprietà. Nonostante gli anni di contratto siano ancora due, per l’Aeroplanino il percorso ha già una data di scadenza: 30 giugno 2020. Commisso e Joe Barone vorrebbero arrivare alla fine del campionato senza fare rivoluzioni in corso d’opera, per poter poi scegliere il sostituto con calma.

Uno dei nomi che la Fiorentina tiene sotto controllo è Gattuso, ma la priorità della Fiorentina è quella di chiudere il campionato con Montella in panchina. E con Chiesa in campo ma non prigioniero: al momento tutte le ipotesi sul n° 25 sono aperte, dal rinnovo alla cessione. Andrà via di fronte ad offerte “irrifiutabili”, ma una cosa è sicura: il giovane attaccante ha promesso a Commisso e a Barone che darà il massimo per aiutare la Fiorentina a chiudere la stagione in maniera positiva.