Montella contro Dzeko, l’incrocio tra bomber vicini di casa

Il passato di Vincenzo Montella poteva essere diverso senza una litigata nella sua villa romana di Casalpalocco. Dopo le stagioni importanti di Catania si avvia una trattativa con i dirigenti del club della Capitale, la carriera di Vincenzo è pronta alla svolta. Tuttavia un accesissimo diverbio legato alla parte economica del contratto con Baldini cambia le carte in tavola. Ricordi del 2012 che indirettamente conducono l’aeroplanino per la prima volta a Firenze, dando vita ad un ciclo ricco di soddisfazioni.

Tornando al presente, la famiglia di Montella abita ancora nell’abitazione situata in un quartiere molto rinomato. La strada della casa è la stessa di Edin Dzeko, nel verde del lusso che profuma di mare. Il centravanti della Roma di ieri ed l’attuale numero nove risiedono a 50 metri di distanza. Domani si affronteranno da avversari, in una gara con in palio molto di più dei canonici tre punti.