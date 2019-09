Montella conferma modulo e squadra: non era mai successo

Domani la Fiorentina affronterà l’Atalanta alle 18 a Parma. Montella dovrebbe schierare lo stesso, 3-5-2, e gli stessi uomini che hanno pareggiato contro la Juventus. Come scrive il Corriere Fiorentino, una conferma totale che, nel Montella bis, sarebbe la prima volta assoluta. Dal giorno del suo ritorno a Firenze, infatti, l’Aeroplanino non ha mai schierato la stessa formazione per due partite di fila. Dieci gare e dieci undici diversi. Domani no. Avanti nel segno della continuità, attacco compreso che sarà formato da Chiesa e Ribery. Ancora panchina per Vlahovic e Boateng. I due verranno comodi a gara in corso e, per rivederne almeno uno dei due in campo dall’inizio, bisognerà probabilmente aspettare il match contro la Sampdoria, mercoledì al Franchi.

