Montella cerca la svolta, attese importanti novità di formazione

Contro il Torino di Mazzarri è attesa una mini-rivoluzione tattica. Come riportato da Repubblica, Vincenzo Montella sta preparando delle novità di formazione per ritrovare la migliore Fiorentina dopo un periodo molto complicato. Coraggio ed entusiasmo sono gli ingredienti giusti per dare una svolta. Castrovilli, con tutta probabilità, sarà utilizzato da trequartista puro. Il tecnico campano dovrebbe virare sul 4-3-1-2 con un terzetto di centrocampisti di ruolo dietro all’ex Cremonese. Benassi, Badelj e Pulgar sono i favoriti, mentre davanti è certa la presenza di Chiesa a supporto di Vlahovic. In difesa ci sono alcuni ballottaggi, ma Caceres e Ceccherini dovrebbero spuntarla rispettivamente su Lirola e Ranieri, andando ad affiancare Milenkovic e Dalbert nel quartetto difensivo.