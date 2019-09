Montella cala l’asso Ribery contro la solita super Juve

Su La Nazione si presenta Fiorentina-Juventus: “Dopo lo stop medico riappare Sarri sulla panchina della Juve e, sempre a proposito di panchina, Montella ritiene che la sua non sia a rischio: sarebbe una follia, dice l’allenatore viola, che contro i bianconeri vuol ‘cominciare a scrivere la storia’. Impegno non da poco e per alzare un poco la voce ci sarà dall’inizio Ribery per rispondere alla maestosa presenza di CR7: 56 trofei in due, non ci sarà il rischio di annoiarsi nel bollore di un sabato frequentato dalle 15 per vendere le immagini del match anche in Cina”.