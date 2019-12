Montella, altro record: da oggi sarà il quarto allenatore più presente della storia viola

Altro importante passo avanti di Vincenzo Montella nella classifica all time degli allenatori viola. L’attuale tecnico viola, dopo avere superato Claudio Ranieri nella recente gara di Verona, con Torino-Fiorentina salirà sul quarto gradino assoluto della graduatoria degli allenatori con più gare ufficiali disputate nella storia della Fiorentina, oltrepassando i 177 incontri di Luigi Ferrero, che guidò la squadra viola nel dopoguerra e, successivamente, sul finire degli anni Cinquanta. Come riporta La Nazione, con questo gettone Montella, che vanta 87 successi in 177 partite sulla panchina viola, si avvicinerà al terzo posto assoluto, occupato da Chiappella. Il primo posto di entrambe queste graduatorie storiche è occupato da Cesare Prandelli, grazie ai 117 successi conseguiti in 240 gare ufficiali.