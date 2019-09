Montella a caccia di una vittoria per infrangere una doppia serie negativa

La Fiorentina non ha mai vinto al «Franchi» in campionato nel corso del 2019. L’ultima affermazione casalinga dei viola in serie A risale, infatti, al 16 dicembre 2018 (Fiorentina-Empoli 3-1). Un eventuale successo rappresenterebbe anche la prima affermazione di Montella in campionato dal suo ritorno sulla panchina viola. Negli ultimi 4 scontri diretti disputati la squadra bianconera ha sempre vinto (2 volte a Torino ed altrettante a Firenze), subendo solo un gol. Lo scrive La Nazione.