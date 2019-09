Su La Gazzetta dello Sport troviamo la tabella con gli ingaggi della Fiorentina. Il monte ingaggi è salito a 50 m Il più pagato è Franck Ribery con 4 milioni annui. A seguire nove giocatore sopra il milione di euro (Chiesa, Badelj, Pulgar, Boateng, Caceres, Dalbert, Pezzella, Benassi e Ghezzal), quindi via via tutti gli altri, con i giovani Sottil e Ranieri (150mila euro a testa) in fondo al gruppo.