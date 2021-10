Momento no per Vlahovic: la municipale gli rimuove l’auto

Auto in sosta vietata sotto Palazzo Vecchio

Come scrive La Nazione, ieri la Polizia Municipale di Firenze ha rimosso l'auto di Dusan Vlahovic, una Mercedes Classe A, perché parcheggiata a fianco di Palazzo Vecchio negli spazzi riservati alla giunta. E' scattata così la rimozione col carroattrezzi. Tuttavia non risulta che sia stato lui a parcheggiarla lì e ad inanellare una serie di infrazioni che gli costeranno una multa salatissima. Il serbo ieri non era a Firenze per l'impegno con la sua nazionale in Lussemburgo. Al suo ritorno lo aspettano in depositaria comunale.