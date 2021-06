Moena presa d’assalto: che voglia di Fiorentina! Boom di prenotazioni

Una marea di tifosi pronti a seguire la Fiorentina a Moena: in che modalità? Si attendono sviluppi e decisioni nei prossimi giorni

Dal 17 al 31 luglio Moena ospiterà ancora, per il decimo anno di fila, il ritiro viola. Repubblica, nella sua edizione fiorentina, scrive che gli alberghi registrano numerose richieste (soprattutto nel weekend del 24 e 25 luglio), toccando anche il 91% di occupazione. Gli stessi albergatori sono colpiti dal trend così positivo e dalla voglia di Fiorentina che c'è. Non sono escluse le classiche sessioni di autografi al Viola Village, pur nel rispetto di tutte le norme di distanziamento. Saranno prese delle decisioni anche in merito alle partite e agli allenamenti, per capire se si possa o meno andare oltre il 25% di capienza.