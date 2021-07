Moena, istruzioni per l’uso: la procedura per test, allenamenti e Viola Village

A Moena è tutto pronto per il ritiro della Fiorentina: le regole per assistere ad amichevoli, sedute ed eventi

"In occasione delle amichevoli - ha spiegato Cristoforo Debertol , event manager dell’APT Val di Fassa - potranno accedere al campo mille persone, il 50% rispetto alla capienza massima dell’impianto. Servirà il 'green pass', una copia del certificato vaccinale o, in alternativa, un tampone negativo fatto (ogni volta) nelle 48 ore precedenti. I biglietti, in linea con le richieste della Questura, saranno acquistabili a partire dalle prossime ore unicamente attraverso il circuito 'TicketOne'. Siamo certi della collaborazione di tutti: non sono previste soluzioni alternative".

Per assistere agli allenamenti, invece, la capienza sarà del 25%: al Benatti entreranno massimo 500 persone, ma non servirà alcun pass vaccinale. La procedura, in questi casi, in linea con quanto previsto dalla legge, è molto più snella. All’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea: si dovrà sottoscrivere un’autocertificazione per attestare il buono stato di salute e di non essere venuti a contatto nei giorni precedenti con persone risultate positive al virus. "Il Viola Village, invece, avrà dei percorsi di entrata e uscita pre-fissati, in modo da evitare affollamenti incontrollati: all’interno, il numero sarà limitato nel rispetto delle normative vigenti, anche se siamo di fronte ad una situazione abbastanza dinamica e non dovrebbero esserci problemi di sorta", precisa Debertol. In quest’ultimo caso non servirà né il green pass né tantomeno l’autocertificazione.