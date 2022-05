Moena atto decimo: tutto pronto per il ritiro viola. Le date

Tutto pronto per il ritiro in Val di Fassa

Per il decimo anno consecutivo Moena è pronta per accogliere il ritiro precampionato della Fiorentina.

La squadra viola sarà ancora della Fata delle Dolomiti per due settimane, dal 10 al 24 luglio. Date che non dovrebbero variare neppure in caso di qualificazione ai playoff di Conference League, da giocare a inizio agosto. Lo riporta il Corriere Fiorentino.