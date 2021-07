Moena 2021, i dettagli sulla partenza della Fiorentina per il ritiro

Un paio di dettagli sulla partenza della squadra di Vincenzo Italiano

Il Corriere dello Sport dà conto del programma per il trasferimento in Trentino della Fiorentina: la partenza è programmata per domani, intorno alle 08.30 da Campo di Marte in treno. Arrivo alla stazione di Ora per proseguire poi in pullman fino alla "Fata delle Dolomiti", dove inizierà il ritiro vero e proprio, che durerà per due settimane.