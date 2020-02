Modifiche a centrocampo ed in attacco: Beppe vuole le tre punte per la sua Fiorentina

Beppe Iachini vuol cambiare la ‘muta’ della sua Fiorentina. Progressivamente il tecnico viola sta apportando sempre più piccole modifiche per virare dal 3-5-2, attuale e con cui si è distinto fin dalle prime partite, al 3-4-3. Secondo La Repubblica Iachini vorrebbe un assetto molto più offensivo e spregiudicato ma soprattutto con un maggior peso nel reparto offensivo. In effetti nelle ultime uscite della squadra vi sono state staffette tra Cutrone e Vlahovic assieme a Federico Chiesa. Tre punte in campo, i terzini che salgono a tutta fascia e un centrocampo che però dovrebbe esser composto da un inamovibile Castrovilli e uno tra Pulgar e Benassi.

A partire fin dalla prossima gara di campionato contro l’Atalanta Iachini potrebbe schierare una Fiorentina sempre più offensiva. Il tutto in attesa del rientro del francese Franck Ribery tra almeno un mese.