Mobilitazione di tifosi a Genova. Per la Juve sarà caccia al biglietto

I tifosi della Fiorentina si preparano alla trasferta di Genova in programma lunedì alle 18.45

Archiviata al meglio la gara contro la Roma, la Fiorentina si concentra sulla penultima partita di campionato, quella contro la Sampdoria in programma lunedì alle 18.45 allo stadio Ferraris. Trasferta non troppo complicata logisticamente, un problema enorme viceversa per giorno e orario: altri sacrifici, sono centinaia i tifosi che vorrebbe essere presenti a marassi e altra mobilitazione assicurata in gran numero. Poi, comunque vada, sarà caccia al biglietto per il probabile, possibile, sicuro tutto esaurito di Fiorentina-Juventus. Che la data sia ancora da decidere è solo un dettaglio. Lo scrive il Corriere dello Sport.