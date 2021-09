Mistero Vlahovic: tutto (quasi) fatto, ma la firma non arriva

La ricostruzione della trattativa per il rinnovo di Vlahovic: dopo mesi di trattativa la firma non è ancora arrivata

La Fiorentina ha proposto un contratto da 4 milioni netti fino al 2025 al giocatore, più altri 2,5 ai procuratori. I quali tecnicamente stanno prendendo tempo. La richiesta di stipendio netto per il giocatore supera i 5,5 milioni all’anno, più altri 4 di commissioni. Vlahovic senza la firma sul rinnovo sta rinunciando a 3 milioni netti all’anno. Dusan si dichiara «totalmente concentrato sul campo» e rimanda continuamente i tentativi di approccio. Il club viola è in attesa di una risposta e lo ha fatto sapere con chiarezza, sebbene i manager di Dusan non abbiano ancora indicato una data utile per un incontro.