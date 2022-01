Minacce (sportive) incrociate, e adesso è davvero una guerra fredda con Ristic

La ricostruzione del famoso incontro fra le parti

Il Corriere Fiorentino, che aveva pubblicato la foto dell'incontro tra Barone e Ristic in un bar di Firenze, risalente - come svelato dal dg - al giorno dopo il meeting con Commisso, fornisce anche un altro dettaglio. Le due parti si sarebbero infatti scambiate delle vere e proprie minacce a livello sportivo: da parte dell'agente la prospettiva del rifiuto di qualsiasi trasferimento nel mese di gennaio, da parte della società la volontà di acquistare subito un centravanti di rilievo per relegare Vlahovic in panchina. Ultimamente, con i grappoli di gol del numero 9, questo braccio di ferro pareva dimenticato, ma adesso, con l'apertura del mercato e le recenti dichiarazioni, è tornato di stretta attualità.