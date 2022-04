Mille a Torino e appuntamento nei club. Festeggiamenti pronti in caso di finale

E' la vigilia della grande sfida tra Juventus e Fiorentina

Redazione VN

Saranno ore di passione quelle che attenderanno i tifosi viola, divisi tra chi, poco più di mille, è pronto a invadere Torino colorando di viola il settore ospiti dell’Allianz Stadium con i biglietti polverizzati in pochissime ore e chi si radunerà a Firenze come nelle grandi occasioni che il calcio sa regalare. Diversi viola club in città e fuori hanno infatti deciso di aprire le sedi per assistere tutti insieme alla partita e condividere con altri novanta minuti che possono essere storici.

Altri si ritroveranno a casa, chi con l’amico fidato chi con il familiare che porta bene. C’è chi opterà per un menù leggero e chi si lascerà andare al solito rituale prepartita. Per la scaramanzia che contraddistingue questi momenti non è previsto nessun piano in caso di passaggio del turno ma è chiaro che se i ragazzi di Vincenzo Italiano dovessero espugnare Torino in tarda notte troverebbero una città pronta a festeggiare come non succedeva da tempo. Magari come dopo l’impresa di Napoli. Lo scrive Repubblica Firenze.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sui tifosi viola presenti a Torino domani sera:

"La carica dei mille. Firenze ci crede: mille saranno i sostenitori della Fiorentina domani sera a Torino per spingere la squadra di Italiano alla conquista della finale di Coppa Italia otto anni dopo l’ultima volta. Per la precisione saranno 1.016, perché tanti sono stati i biglietti concessi dalla società bianconeri e tanti sono stati acquistati dal popolo viola, in una partita che ovviamente ha un valore straordinario - ben oltre il traguardo in palio di per sé significativo - come sempre è quando la Fiorentina incrocia la propria strada con quella della Juventus"