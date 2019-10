Come si nota all’interno di un articolo di Stadio in edicola oggi, “I fischi più fragorosi del Franchi sono stati riservati a Milinkovic-Savic, uno che era arrivato a Firenze per firmare con la Fiorentina e che poi uscì da una porta secondaria per andare proprio alla Lazio”. Il ricordo del ‘tradimento’ è ancora fresco e i tifosi lo hanno fatto presente al serbo.