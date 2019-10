Milenkovic si scopre bomber: ora vale 50 milioni. Ma la Fiorentina vuole blindarlo

Su La Repubblica di oggi, Niccolò Ceccarini parla di Milenkovic, match winner della gara contro l’Udinese e già a quota due reti in 7 giornate. “In attesa del centravanti, la Fiorentina ha il suo bomber difensivo” si legge nel pezzo, in cui si ripercorre la sua crescita dal momento del suo arrivo nel 2017 dal Patrizan Belgrado per poco più di 5 milioni. La sua valutazione è già salita tantissimo ed è oggi stimabile in non meno di 50 milioni. Nei mesi scorsi si sono interessati a lui molti club come Manchester United, City, Juventus e Inter. Con la Fiorentina ha un contratto fino al 2022 e magari più avanti Pradè e Barone lavoreranno per blindarlo ulteriormente.