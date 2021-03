Milenkovic-Pezzella: una coppia per blindare la salvezza

In vista del match contro il Milan, il Corriere Dello Sport Stadio questa mattina in edicola si sofferma su due interpreti della Fiorentina che sentiranno particolarmente questa partita. Si tratta di Nikola Milenkovic e German Pezzella, colonne difensive della squadra di Prandelli. Arrivati nell’estate 2017, per entrambi sono arrivate gioie e dolori: il rapporto cementificato nello spogliatoio, ma anche la tragedia di Davide Astori. Ora, però, nell’incontrare il loro ex allenatore la posta è davvero alta.

Il 20 gigliato ha vissuto un inizio di stagione piuttosto complicato, ma poi ha indossato i panni del leader provando a caricarsi sulle spalle la squadra come a Parma, quando ha propiziato l’autorete del 3-3. Il suo futuro dice contratto in scadenza 2022, ma adesso c’è solo l’obiettivo salvezza.

Stessa deadline di Milenkovic, onnipresente della formazione viola e in grado di segnare solo gol pesanti contro Udinese, Genoa e ancora Parma. Le voci di mercato non lo hanno mai distratto, nemmeno quelle dello stesso Milan e, anzi, ha solo in mente di sfatare l’errore della gara di andata che portò alla rete di Romagnoli.

Insomma, gli stimoli non mancano: il quotidiano li ritrova anche nella ricerca della seconda vittoria consecutiva, che ancora manca in stagione. Ma anche nella voglia di battere una big: è vero che a dicembre c’è stata la vittoria con la Juve, ma con le altre in calendario sono arrivate solo sconfitte.