Milenkovic-Pezzella, leader con le valigie pronte. Ma l’argentino è più saldo

Milenkovic e Pezzella sono due leader, ma con le valigie pronte. Per uno non è arrivata la giusta offerta, l'altro ha in ballo il rinnovo

Su Repubblica troviamo un focus legato alla coppia difensiva Milenkovic-Pezzella: entrambi leader della retroguardia viola ma allo stato attuale con le valigie pronte. Il primo ha molti occhi addosso, in molti lo cercano ma l'offerta giusta non è ancora arrivata. Negli ultimi giorni si è inserito anche il Tottenham, senza però affondare. Per il secondo, invece, è in ballo il rinnovo di contratto (ormai da tempo). Ma secondo il quotidiano la sua permanenza è ora più salda dopo la vittoria in Copa America: anche il peso specifico nello spogliatoio appare ritrovato. Questi due elementi potrebbero contribuire non poco per un matrimonio ancora duraturo.