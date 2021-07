Milenkovic, offerte lontane dalle richieste viola. Rischio parametro zero c’è

Le offerte per Milenkovic non hanno soddisfatto la Fiorentina, che ora gioca al ribasso... ma non troppo. C'è il rischio che vada a scadenza

Redazione VN

Sul Corriere dello Sport - Stadio in edicola stamani, si parla del tormentone relativo a Nikola Milenkovic. Dopo i tentativi a vuoto degli scorsi mesi, è improbabile che il difensore serbo prolunghi il contratto in scadenza tra un anno. C'è allora da tenere la porta aperta per eventuali acquirenti, ma la Fiorentina lo farà partire solo a fronte di proposte economiche serie e concrete, in linea con il valore del calciatore.

Milenkovic rappresenta un capitale per i viola, nonostante l'ultima stagione giocata al di sotto delle aspettative. La partenza è quasi certa - scrive il quotidiano - ma finora nessuna tra Manchester United, Juventus, Milan, Real Madrid, Borussia Dortmund e ultimo in ordine cronologico West Ham, si è fatto avanti con una offerta che pareggiasse le richieste della Fiorentina. La Fiorentina, per non rischiare di perderlo a zero, gioca al ribasso ma non troppo. Da 35 è scesa a 30 milioni e andrà massimo a 26-27 con bonus: ad oggi però tutte le pretendenti sono andate lontane da queste cifre e la situazione resta in stallo.