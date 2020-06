Milenkovic: “La spinta di Ribery è pazzesca. Non ascolto le voci di mercato”

La Nazione ha intervistato Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è molto richiesto sul mercato. Dice che i complimenti gli fanno piacere, ma che non dà molto ascolto a queste voci. E’ concentrato sulla ripresa del campionato. L’ex Partizan Belgrado è diventato “famoso” grazie anche al testa a testa con Higuain nel 2018: “Certo che lo ricordo, quando si gioca a calcio può succedere. Dico la verità, per me il nome dell’avversario non conta. Non mi ha mai condizionato, tutti meritano rispetto e applicazione se vuoi fare bene. Il centravanti della Juve o quello di un’altra squadra per me sono uguali: devo bloccarli“.

Milenkovic parla poi dei leader nello spogliatoio. Oltre a Pezzella, cita Badelj, Benassi, e “poi Ribery che ha portato un’energia pazzesca”. Tra pochi giorni riprenderà il campionato. Che Fiorentina si aspetta? “Una squadra con tanta voglia di far bene, nell’ultima parte avevamo iniziato a trovare una certa continuità sia di rendimento che di risultati, spero che possiamo riprendere da lì“.