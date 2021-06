Milenkovic in bilico: riecco il Milan. Romagnoli, pensiero proibito viola

Insieme al serbo non sarebbe sicuro di restare neppure Pezzella

Le diplomazie sono all'opera, ma il serbo non è sicuro di restare e al Milan piace da sempre. Pioli sta ristrutturando il pacchetto dei difensori centrali, con la conferma di Tomori e di Kjaer. Romagnoli, in scadenza nel 2022, rischia di partire anche in virtù dei rapporti non idilliaci con il suo agente, Raiola. La Fiorentina avrebbe fatto un pensiero proibito sul difensore italiano: pista complicatissima, anche per il suo stipendio. Lo riporta La Nazione.