Milenkovic: Fiorentina osso duro per il Milan. Risale Bremer

Milan a caccia di un difensore centrale visto l'infortunio di Kjaer

Complice l'infortunio rimediato da Simon Kjaer contro il Genoa, il Milan andrà alla ricerca di un difensore centrale durante il mercato di gennaio. Il Corriere dello Sport fa anche il nome di Nikola Milenkovic. "Difficile per ora - si legge - smussare gli angoli di una trattativa con la Fiorentina. Mentre continua a piacere Botman del Lille". Salgono, inoltre, le quotazioni di Bremer. Il Torino non ha intenzione di cederlo adesso salvo riservarsi di approfondire il dialogo su Pobega. Oppure trattando il brasiliano in maniera slegata rispetto al giocatore prestato ai granata pochi mesi.