Milenkovic e Vlahovic osservati speciali delle big. E occhio anche a Cutrone e Caceres

Su La Nazione si parla del futuro di quattro giocatori della Fiorentina. Dopo la proposta del Napoli, Milenkovic è concretamente nel mirino del Milan, che potrebbe bussare alla porta viola anche per chiedere notizie su Vlahovic. La società gigliata per l’attaccante non molla di un centimetro, proprio come ha fatto con la Roma qualche tempo fa. Diverso il discorso relativo a Cutrone, per il quale il club potrebbe fare un ragionamento a parte in tempi non troppo lunghi. Poi, entro fine campionato si deciderà se far scattare l’opzione di rinnovo per Caceres oppure no.