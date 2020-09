Milenkovic, Commisso vuole blindare il difensore. Si pensa al rinnovo

Secondo Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe pronta a blindare Nikola Milenkovic rinnovando il contratto del difensore fino al 2022. Per difendere il calciatore dagli assalti delle big europee, la dirigenza gigliata è pronta a battagliare per non far partire il calciatore con più presenze all’attivo nell’ultima stagione della Fiorentina. Per rimpolpare la difesa del club toscano, nelle ultime ore è stato proposto Fazio della Roma, ma il vero obiettivo è confermare quella che è stata la miglior difesa del post lockdown. Al ritorno di Milenkovic dagli impegni con la propria Nazionale si tornerà a parlare di rinnovo, il vero obiettivo di Commisso.

