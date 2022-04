Milenkovic ci prova, oggi il test decisivo: le sue condizioni

Il centrale serbo sta facendo di tutto per non farsi condizionare ancora dal problema che lo ha tenuto fuori in Coppa

Redazione VN

Nikola Milenkovic spera ancora nel recupero. Il giorno decisivo sarà oggi, allenamento alle ore 11 e definitiva valutazione sulle condizioni del serbo per il quale la speranza di giocare titolare domani rimane. Ieri Milenkovic ha lavorato a parte dopo aver smaltito il grosso della gastroenterite che lo ha colpito mercoledì. Lo scrive La Nazione.