Milenkovic blindato da Iachini, ma il Milan non molla. Rebus rinnovo

La società è stata chiara, Nikola Milenkovic è incedibile. Il giovane difensore serbo è considerato un pezzo insostituibile nella macchina difensiva gigliata. Iachini stravede per lui ed ha richiesto espressamente la sua permanenza. Come riportato da Repubblica dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la grande incognita resta però il suo contratto (scadenza nel 2022). Pradè sta studiando un rinnovo ma il Milan prosegue il pressing sull’entourage del giocatore. Il procuratore Fali Ramadani ha già avuto segnali importanti dal Milan e questo certo non aiuta la Fiorentina. È risaputo che da Milano spingono per inserire Paquetà nell’affare, ma la dirigenza viola ha respinto con forza questa opzione. Non è in programma l’inserimento di un trequartista come il brasiliano. In ogni caso Nikola non ha ancora preso la sua decisione. Potrebbe anche restare senza allungare, e per chi volesse acquistarlo sarebbe più facile strappare un prezzo decisamente più basso nel giugno 2021. Una soluzione che la Fiorentina vorrebbe evitare.

Llama ricorda: “Montella faceva giocare benissimo la Fiorentina…”