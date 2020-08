Tuttosport fornisce alcune indicazioni sul proseguimento della trattativa tra Milan e Fiorentina per Nikola Milenkovic. Prima di fare una proposta ufficiale, i rossoneri aspettano di capire a quanto ammonterà la cifra che i viola incasseranno dall’operazione-Rebic (il famoso 50%), di valutare l’effettivo interesse di Commisso per Lucas Paqueta’ (SCHEDA) e di tastare il terreno per Chiesa, in un domino di trattative che si preannuncia molto intricato.