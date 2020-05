Milenkovic/1: “Rinnovo? Adesso altre priorità. Stagione complicata: potevamo fare di più”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore viola Nikola Milenkovic ha spaziato a 360°, tra presente e futuro. Al difensore serbo fanno piacere gli ammiccamenti di Milan e Napoli, ma al momento pensa solo alla Fiorentina. Sul rinnovo – il suo contratto scade nel 2022 – però “la pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Per il futuro c’è tempo” ha detto, sottolineando come con la ripresa del campionato “la Fiorentina dovrà stare attenta alla classifica. L’obiettivo è migliorare la nostra attuale posizione“. Il classe ’97 ha parlato anche della stagione viola prima dello stop, definendola complicata: “Avremmo potuto e dovuto fare meglio” ha dichiarato, ma la sua speranza è di finire in crescendo con tanti giovani pronti ad esplodere.

Poi si sofferma sui singoli, a partire da Federico Chiesa: “Non conosco le sue scelte, da difensore la sua capacità di strappare in velocità è incredibile. E’ difficile da marcare: ha velocità, fisico e tecnica“. E se anche dall’ex Partizan arriva la conferma di come Ribery sia un trascinatore (“carisma e classe infinita“), a stupirlo è la mentalità del connazionale Vlahovic: “E’ un talento, ma può e deve migliorare ancora e lui lo sa“. La strada per l’Europa è però lunga, anche se “il tempo e l’impegno sono dalla nostra parte“. E grazie a Commisso la Fiorentina può sognare in grande, visto l’attaccamento e l’entusiasmo che ha portato il tycoon americano: “Ha subito dato il via per il nuovo centro sportivo, che sarà il più grande d’Italia, ce la sta mettendo tutta per poter costruire uno stadio nuovo e moderno. Questo dimostra la sua serietà e la sua ambizione“. Il suo sogno però è alzare l’asticella, e ovviamente vincere qualcosa.